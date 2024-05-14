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Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

14.05.2024 - 16:23 |
Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmalarının yöntemi konusunda görüş ve önerilerini almak üzere siyasi parti lider ve grup başkanlarına yönelik başlattığı görüşme turunu sürdürüyor. Kurtulmuş, bugün de TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyareti sonrası, 'Bahçeli Bey'in görüşlerini alarak turumuzu sürdürdük. Son derece faydalı. Türkiye bu yeni anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulacak. Demokrasi, yeni bir anayasa ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de bu konuda fikirlerim var diyen herkesi dinleyeceğiz. Umut ediyoruz ki yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır.' açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı, daha önce de CHP, İYİ Parti, Saadet ve DEM Gruplarını ziyaret ederek, “Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum. Siyaset, diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyalogun yapıcı unsurları olmasını temenni ederim” açıklamasında bulunmuştu. Kurtulmuş’un bu hafta içinde AK Parti Grubu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

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