15 Temmuz Pazartesi günü noterlerin durumu sorgulanmaya başlandı. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları çalışmıyor. Peki, Noterler 15 Temmuz’da açık mı, noter resmi tatilde çalışır mı? 15 Temmuz noterler kapalı mı 2024?

15 TEMMUZ PAZARTESİ NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil günleri arasında yer aldığından noterler de pazartesi günü kapalı olacak. 16 Temmuz Salı günü de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl 1Pazartesi gününe denk gelecektir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”