Nişanlı çifti ayıran kazada araç uçuruma yuvarlandı

30.05.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir gencin hayatını kaybettiği, nişanlısının ise yaralandığı kazanın ardından yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari araç, 7 saatlik çalışmayla çıkartıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Soluğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametine seyir halinde olan Emirhan Şahin (25) idaresindeki 37 ND 152 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yoğun sis ve sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan nişanlısı Medine D. (21), nişanlısının ablası Mukadder Beyza D. (20) ve nişanlısının kardeşi Berat D. (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan çekicinin vinç halatı kullanılarak uçurumdan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise morga kaldırıldı. Emirhan Şahin'in, düğün hazırlıkları için Diyarbakır'dan Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldiği öğrenildi.

Ekipler, aracın uçurumdan çıkartılması için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Hurdaya dönen araç, 7 saat süren operasyonun ardından bulunduğu yerden zorlukla çıkarılarak çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

