Adıyaman’da korkunç kazada anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı

29.05.2026 - 22:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Aysel Coşkun (39) ve çocukları Muhammed Burak Coşkun (14) ile Deniz Aren Coşkun (1) yaşamını yitirdi, eşi Veysel Coşkun (45), diğer çocuğu Emir Mirza Coşkun (12) ve 2 kişi daha yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Çelik köyü mevkisinde meydana geldi. Serkan S. (27) yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil ile Veysel Coşkun kontrolündeki 55 AV 926 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Aysel Coşkun, Muhammed Burak Coşkun, Emir Mirza Coşkun, Deniz Aren Coşkun, Buse K.'nin (24), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Aysel Coşkun ve çocukları Muhammed Burak Coşkun ile Deniz Aren Coşkun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Veysel Coşkun ile oğlu Emir Mirza Coşkun ve diğer otomobildeki iki yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

