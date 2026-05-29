Cip sel sularına kapılarak denize sürüklendi; o anlar kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dörtyol ilçesinde gün boyu süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentteki bir plajda park halindeki cip, sel sularına kapılarak denize sürüklendi. Cipin dalgalara kapıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.