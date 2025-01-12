Nilüfer'in Bostan'ları franchising sistemi ile büyüyor

Nilüfer'de sürdürülebilir ve döndürülebilir bir tarım ile vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmaların bir halkası olan Nilüfer Bostan satış noktalarının sayısı artıyor. S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) bünyesinde oluşturulan Nilüfer Bostan markasıyla sağlıklı ve doğal gıdaları, kentin çeşitli noktalarına ulaştıran Nilüfer Belediyesi, bu satış noktalarını franchising sistemi ile 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Nilüfer'de 9 tane şubesi olan bostanların hizmet modelini değiştireceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bostanların pazar günü kapalı veya akşamları kapalı sürdürülebilir bir şekli yoktu. Geçmişte burada iş yapılabiliyordu. Nedeni ise biz Nilüfer'e ürettiğimiz sağlıklı ürünleri taşıyorduk. Belediyenin kendi arazilerinde ürettiği temiz ürünleri taşıyorduk ve bu da güzel bir şeydi. Buğday ekiyorduk ve kimyasal ilaç kullanmadan üretiyorduk. Orada çiftçiye, kimyasal ilaç kullanmadan da bu işin yapılabileceğini, hem bir sürü para harcayıp hem de doğayı kirletmenin gereksiz olduğunu söylüyorduk ve örneklerini de gösteriyorduk. Sağlıklı üretimin örneklemesi açısından, hem de Nilüfer'deki yurttaşlarımıza o sağlıklı ürünü buluşturmak açısından kıymetli bir işti ve o bakış açısını çok önemsiyorum. Bir taraftan ona devam etmekteyiz, yaparken ise başka benzer üretim yapan kentlerdeki kooperatiflerle iş birliği yapıyorduk. Aynı zamanda, doğal ürünlerle kadın derneklerimizle gelip Hasanağa'daki gıda merkezimize, gıda mühendisleri denetiminde üretim yapmalarını sağlıyorduk. Üretimlerin hepsini bu marketlerde satıyorduk. Şimdi artık bu durumu biraz büyütüyoruz, iyi bir market haline getiriyoruz ve bunu vatandaşların kendilerinin çalıştırdığı bir hale dönüştürmeye çalışıyoruz. İçinde BESAŞ'ın ekmek ve süt ürünleri de olacak şekilde orayı işlevsel hale getiren, vatandaş kendisi işleteceği için gecesi gündüzü vs. kendisine ait olacak. Bunun için bir franchising sistemi ile bunları 100'ün üzerine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

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SIRADA DİĞER İLÇELER VAR

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Nilüfer'deki oluşumu tamamladıktan sonra Osmangazi ve Mudanya gibi diğer ilçelerde de şube açabileceklerini belirten Özdemir, "Modellemeyi oturtursak, diğer komşu belediyelerimizin mekanlarında mesela Mudanya Belediyesi veya Osmangazi Belediyesi alanları içinde de çoğaltmayı düşünüyoruz. Temel amacımız, üretimi canlandırırken, ürettiğimiz satış mekanizmalarını oluşturmak. Bir taraftan belediye topraklarında sağlıklı ürünler üretirken diğer yandan sağlıklı ürünü vatandaşla buluşturmak adına çalışmalarımız devam ederken, Nilüfer'in köylüsünün, çiftçisinin yeniden üretimini 1000 dönümlere çıkarmayı, Hasanağa enginarını ve diğer alanlardaki üretimleri yükseltmeyi ve bu alanlarda satarak satış sorununu ortadan kaldırıp, tüccarın inisiyatifine bırakmadan iyi bir gelir etmesini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Amaçlarının tarımdan vazgeçmiş nüfusa fotoğrafı gösterip, tekrar geri kazanmak olduğunu aktaran Şadi Özdemir, "'Bize ölülerimiz bakıyor' diyen vatandaşlarımıza sordum. 'Kaç yıldır sizin büyükleriniz buralarda karnını doyuruyor' diye. 'Yüzlerce yıldır' dediler. 'Yüzlerce yıldır o aileler orada karınlarını doyuruyorlar. Peki, yüzlerce yıl sonra senin çocukların ne olacak?' Onun için yüzlerce yıl sonra da üretimin içinde olsunlar ve kendi geleceklerini güvence altına alsınlar diye tarımı döndürebilir ve sürdürülebilir bir hale getirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Çok güzel tohumlarımız da mevcut, ata tohumu tesislerimiz var ve orada üretim yapıyoruz. Her şekilde tarımın yanında olmaya devam edeceğiz ve çiftçilerimizin ayağa kalkması için çabalamaya devam edeceğiz. Nilüfer'in köylüsü, Nilüfer'in efendisi olacak. Sloganımızın arkasında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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