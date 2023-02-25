Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü ise Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.

BOR BELEDİYE BAŞKANI: HERHANGİ OLUMSUZ BİR HABER GELMEDİ

Bor Belediye Başkanı Serkan Boran, CNN TÜRK canlı yayınında "Çok şükür herhangi bir sıkıntı görünmüyor, köy merkezinde de arkadaşlarımız var. Şu anda arkadaşlar baktılar, orada en yüksek cami minareleri... Herhangi olumsuz bir Haber gelmedi. 20-25 saniyelik bir depremdi, can kaybı veya mal hasarıyla ilgili bir bilgi gelmedi. Dün akşam da Obruk merkezli küçük bir Deprem meydana gelmişti" dedi.