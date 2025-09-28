Nevşehir'in altın taneleri hasat edildi! İkinci kez düzenlenen festivale yoğun ilgi

Haberin Devamı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kabak Çekirdeği Festivali kapsamında Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköyü’nde kabak tarlasında hasat gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Arı ve misafirler çerezlik kabak çekirdeğini Tepeköylü kadınlarla birlikte ayıklayıp, daha sonra traktörle tarladaki kabakların hasadına başladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, "2024 yılında Türkiye geneli 70 bin 891 ton kabak çekirdeği üretimi yapılırken toplam 221 bin 350 dekar alanda 23 bin 670 ton ve yüzde 34 oranıyla Nevşehir, Türkiye’de üretimde birinci sırada yer aldı. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen 2. Kabak Çekirdeği Festivali ile bu ürünü markalaştırma kararlılığımız her yıl devam edecek. Her yıl üretimin daha da çok arttığını görüyoruz. Kabak çekirdeği Nevşehir’in tarımsal ihracatının yüzde 2’sini oluşturuyor. Coğrafi işaret tescili alan bölgemizin en kıymetli ürünlerinden birisi olan kabak çekirdeği hasadımızın hayırlı olmasını diliyor, bütün üreticilerimize bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu.