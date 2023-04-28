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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama

Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

28.04.2023 - 14:40 | | DHA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; 3 gün önce 49 adrese baskın yapıldı; 31 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda; 993,09 gram metamfetamin, 955,48 gram esrar ve 21,01 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 30'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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