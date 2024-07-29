Netanyahu'ya "saldırı" yetkisi! 11 ülke Lübnan'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu

İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne atılan roket nedeniyle 12 kişinin ölümü sonrasında Güvenlik Kabinesi toplandı. Kimin attığı henüz kesinleşmese de İsrail atılan roketten Hizbullah’ı sorumlu tutuyor. Bu nedenle, Başbakan Netanyahu’nun liderliğinde Güvenlik Kabinesi Hizbullah’a nasıl bir karşılık verileceğini görüştü.İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne atılan roket nedeniyle 12 kişinin ölümü sonrasında Güvenlik Kabinesi toplandı.

CNN Türk'ün haberine göre; Kimin attığı henüz kesinleşmese de İsrail atılan roketten Hizbullah’ı sorumlu tutuyor. Bu nedenle, Başbakan Netanyahu’nun liderliğinde Güvenlik Kabinesi Hizbullah’a nasıl bir karşılık verileceğini görüştü.

Saatler süren toplantının ardından, Bakanlar Kurulu üyeleri, Hizbullah’a yönelik saldırının şekli ve zamanlaması konusunda karar vermek üzere İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanına yetki verdi.

Çoğu çocuk 12 kişinin ölümünün ardından Güney Lübnan’ı vurmaya başlayan İsrail, hala aynı bölgeyi vurmaya devam ediyor. Lübnan ile yeni bir savaş olacak mı beklentisi sürerken, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan’ın İsrail’in oluşturduğu tehlikelerden korunması için Arap ülkeleriyle ve uluslararası düzeyde temaslar yürütüyor.

Haberin Devamı

Diğer yandan da İsrail’in olası saldırısına karşı, aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da olduğu 11 ülke, Lübnan’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.