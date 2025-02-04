'Nemrut Dağı patlayabilir!' Türkiye'nin volkanik dağları ne durumda? Patlama ihtimalleri yüzde kaç?

Yunanistan'ın gözde tatil beldesi Santorini adasında art arda meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sosyal medyada Santorini adasındaki yanardağın faaliyete geçtiği yönünde haberler çıkarken adadaki volkan en son milattan önce 1600 yılında patlamıştı.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERİ YA DA VOLKANLARI TETİKLEMEZ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Ben de depremlerin volkanik kökenli olduğunu düşünüyorum" derken Ege'deki depremlerin Türkiye'de herhangi bir volkanı ya da fayı tetiklemeyeceğini ifade etti. Peki Prof. Dr. Ersoy'un da bahsettiği Türkiye'de bulunan bu volkanlar hangileri? Bunların patlama ihtimalleri var mı? En son ne zaman faaliyete geçtiler?

TÜRKİYE'DEKİ VOLKANLAR SÖNMÜŞ DEĞİL SUSKUN, YANİ AKTİFLER

Türkiye'de Kula Tepeleri (Manisa), Karapınar Sahası (Konya), Hasan Dağı (Aksaray), Göllü Dağı (Niğde), Acıgöl (Nevşehir), Erciyes Dağı (Kayseri), Karacadağ (Şanlıurfa), Nemrut Dağı (Bitlis), Süphan Dağı (Van), Girekol Tepe (Van); Tendürek Dağı (Ağrı), Ağrı Dağı ve Kars Platosu gibi bir çok volkan bulunuyor. Prof. Dr. Ersoy, bu volkanlar hakkında "Türkiye'deki volkanlar sönmüş değil suskun. Yani aktifler" dedi.

Haberin Devamı

NEMRUT DAĞI UYKUDA AMA PATLAYABİLİR

Bu volkanların yakın zamanda da aktif olduğuna değinen Ersoy, "2935 metre yüksekliğindeki Bitlis'de bulunan Nemrut Dağı en son 1692 yılında (333 yıl önce) faaliyete geçmişti. Dünya volkanolojisinde, şimdilik uykuda ancak yeniden patlayabilir olarak sınıflandırılıyor." dedi.

AĞRI DAĞI 185 YIL ÖNCE PATLADI

Ağrı Dağı'nın 5165 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek volkanik dağı olduğunu belirten Ersoy "En son 1840 (185 yıl önce) yılında bölgede gerçekleşen bir deprem sırasında, Ağrı Dağı’ndan çok büyük olmayan bir patlamanın gerçekleştiği ve piroklastik madde (lav, toz kaya ve benzeri maddeler) püskürdüğü biliniyor." dedi. Çeşitli kaynaklara göre Ağrı Dağı'nda gerçekleşen patlamada can kayıpları da yaşanırken, o tarihten bu yana dağda herhangi bir hareketlilik ise tespit edilmedi.

Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı Dağları

Haberin Devamı

TENDÜREK GAZ VE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Prof. Dr Ersoy, daha önce ülkemizde patlayan bir diğer volkan olarak "Aslında Nemrut Dağından daha yakın zamanda hareketlenen volkan, Ağrı'daki Tendürek Dağı’dır. Doğubeyazıt’a yakın İran sınırında olan bu dağ, 1855 yılında (170 yıl önce) gaz ve kül püskürttü. Fakat büyük patlama gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

HASAN DAĞI 24 SAAT İZLENİYOR

Aksaray'da bulunan Hasan Dağı'na da değinen Ersoy "Hasan Dağı, 3268 metre yüksekliğinde Kapadokya’da uykuda volkanik dağdır. En son MÖ 6200 yılında patladığı sanılıyor. Kalderası 4-5 km kadardır. Kapadokya bölgesinde yaşayan taş devri insanları, bu patlamayı duvara resmetmişlerdir." dedi.