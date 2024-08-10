Necdet Elmas kimdir (son hali)? İlk Türk gangster Necdet Elman nereli, yaşıyor mu, çocukları kim? Banka soyguncusu Necdet Elmas nasıl yakalandı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşıyacak projede yer alacak.

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Levent Cantek'in kaleme alacağı dizi, dijital bir mecrada yayınlanacak.

Necdet Elmas kimdir?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 9 Ocak 1935 tarihinde dünyaya gelen Necdet Elmas, yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Henüz 12 yaşında evden kaçan Elmas, farklı işlerde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, ancak ikinci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak memurluk yapmaya başladı. Yedi yaşındaki çocuğunu kanserden kaybetmesinin ardından ise yasa dışı işlere yönelmeye başladı.

İlk suçunu Chevrolet marka bir araba çalarak işleyen Elmas, yakalanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre sonra hapisten kaçmayı başarsa da polisle girdiği çatışmada tekrar yakalanarak Sultanahmet Cezaevi'ne gönderildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğinde, dönüş yolunda askeri kandırarak bir kez daha firar etti.

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7 Temmuz 1961 tarihinde İstanbul'da Çemberlitaş’taki Buğday Bankası’nı soyan Necdet Elmas, eğitimli kişiliği, şık giyimi ve ilginç dil kullanımıyla kısa sürede hem basının hem de halkın dikkatini çekti. Yassıada yargılamalarının sonuçlarının beklendiği dönemde, Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Kendisine “The Gangbuster of İstanbul” lakabını takan Elmas, gazetelere mektuplar yazarak, polisleri eleştirdi ve yeni soygun planlarından bahsetti. 18 Ağustos 1961’de ise elinde Sten marka bir tabanca ile polis merkezine sadece 30 metre mesafedeki Kazlıçeşme’deki İş Bankası şubesinden 165 bin 850 lira çaldı.

Şöhreti tüm Türkiye’ye yayılan ve halk arasında taklitçileri bile çıkan Elmas, darbe hükûmeti tarafından sıkı takibe alındı. Asker ve polislerden oluşan ekipler günlerce Elmas'ı aradı. Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Emniyeti'ne yardımcı olmak amacıyla ABD’de uzun süre gangsterlik üzerine araştırma yapmış eski bir polis şefinin başında olduğu özel bir birim kurdu. 700 kişilik polis ve askeri güvenlik birimi ile bu özel ekibin peşine düştüğü Elmas, ilk soygundan 12 gün sonra, bir arkadaşının ihbarı sonucu 30 Ağustos 1961'de Darıca’da yakalandı.

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Tutuklanmadan önce tıraş olmak için izin isteyen Elmas, basın toplantısı düzenleyerek hem halktan hem de polislerden özür diledi. Gözaltında bulunduğu sırada, birçok kadın İstanbul Emniyeti’ni arayarak Elmas’ın dövülmemesini talep etti.

Kazlıçeşme’deki İş Bankası şubesinden 165 bin 850 lira çalması nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Elmas, hapishanede arabuluculuk yaparak, restorasyon işlerinde görev alarak ve kütüphane kurdurarak sevilen ve güvenilen bir kişi haline geldi. İyi halinden dolayı kendisine yedi günlük çarşı izni verildiğinde, basının yoğun ilgisiyle tekrar karşılaştı. 1974 affıyla serbest bırakılan Elmas, Beşiktaş Belediyesi’nin tahsis ettiği bir büfeyi işletti.

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Bir süre sonra Konya'ya dönen Elmas, Ereğli'ye yerleşti, ardından Antalya'ya taşındı. Üç kez evlenen Elmas, 2017 yılında Antalya'da hayata veda etti.