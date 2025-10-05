Ne galibiyet var ne sürpriz! Kayserispor 8 maçta 2 skora takıldı

Haberin Devamı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakanın 5'inde 1-1 berabere kalırken, 3'ünde de 4-0'lık skorlarla yenildi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilginç skorlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 defa da 4-0 mağlup oldu.

Kayserispor, bu süreçte Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0'lık skorlarla kaybetti.



