Ne galibiyet var ne sürpriz! Kayserispor 8 maçta 2 skora takıldı

GündemNe galibiyet var ne sürpriz! Kayserispor 8 maçta 2 skora takıldı
05.10.2025 - 12:37Güncellenme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, 5 kez 1-1 berabere kalırken; Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. Taraftar şaşkın, istatistikler dikkat çekici.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakanın 5'inde 1-1 berabere kalırken, 3'ünde de 4-0'lık skorlarla yenildi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, ilginç skorlara imza attı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 8 maçta 5 kez 1-1 berabere kalırken, 3 defa da 4-0 mağlup oldu.

