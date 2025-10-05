GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAtıl arazilerden milyonlar kazanacaklar! Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak
HaberlerGündem Haberleri Atıl arazilerden milyonlar kazanacaklar! Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak

Atıl arazilerden milyonlar kazanacaklar! Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak

05.10.2025 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Atıl arazilerden milyonlar kazanacaklar! Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak

5 milyon fideyle başlatılan projede ilk hasat başladı. Organik sertifikalı ürünler, ilaçtan kozmetiğe birçok alanda ekonomiye katkı sağlıyor. Çiftçilerin gelir düzeyi artacak.

Haberin Devamı

Kocaeli'de yaklaşık 5 yıl önce başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, 1.140 dekarlık alana dikilen 5 milyon fidenin hasadına başlandı.

Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekilen biberiye, tıbbi nane, oğul otu ve kekik gibi katma değeri yüksek bitkiler, istenilen olgunluğa ulaştı.

Atıl arazilerden milyonlar kazanacaklar Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sekapark A.Ş. tarafından yürütülen projede hasat, insan gücünün yanı sıra yerli üretim tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. Hasat edilen ürünler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi'nde işlenerek uçucu yağlara dönüştürülüyor.

İLGİLİ HABER

Zirai don ve kuraklık üretimi vurdu! Alım fiyatı 3 bin 100 TL olarak revize edildi
Zirai don ve kuraklık üretimi vurdu! Alım fiyatı 3 bin 100 TL olarak revize edildi

Atıl arazilerden milyonlar kazanacaklar Çiftçilerin geliri bu ürünle katlanacak

Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'nde de yüksek teknolojiyle bitkisel ekstraktlar elde ediliyor. Elde edilen ham maddeler, ilaç, takviye edici gıda ve kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABER

Milyonluk hasat başladı! 'Beyaz altın' Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına satılacak
Milyonluk hasat başladı! 'Beyaz altın' Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına satılacak

Projenin kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor
Proje kapsamında, üretimin tamamı organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleştiriliyor ve gerekli organik sertifikasyon süreçleri tamamlanmış durumda. Çiftçilere sertifikalandırma, eğitim ve teknik danışmanlık hizmetleri verilirken, fidelerin dikildiği araziler için 5 yıllık bitkisel ürün sigorta poliçelerinin de Sekapark A.Ş. tarafından karşılandığı bildirildi. Projenin, kırsal kalkınmayı destekleyerek kentten kırsala dönüşü teşvik etmesi ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.

 

Güncel Haberler

2 dakikada 1 kilogram bal yedi! İzleyenler şoke oldu
#Gündem

2 dakikada 1 kilogram bal yedi! İzleyenler şoke oldu

Kendisine yapmak için başladı! İzmir'de 20 yıldır üretim yapıyor: Enstrümanı bozulunca harekete geçti
#Gündem

Kendisine yapmak için başladı! İzmir'de 20 yıldır üretim yapıyor: Enstrümanı bozulunca harekete geçti

Hakkarili Süso amca yaşına aldırmadan her gün kızak çekiyor! 11 çocuğunu böyle okuttu
#Gündem

Hakkarili Süso amca yaşına aldırmadan her gün kızak çekiyor! 11 çocuğunu böyle okuttu