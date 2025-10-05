Milyonluk hasat başladı! 'Beyaz altın' Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına satılacak

Haberin Devamı

"Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasat dönemi başladı. Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) sulanabilir arazilerin suya kavuşması sonucu bölgede pamuk üretimi giderek artıyor. Hem desteklemesi hem de tekstil gibi birçok sektöre önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçiler tarafından daha çok tercih edilerek ekilen ürünler arasında yer alıyor. Bu yıl ekim alanı büyük ölçüde genişleyen pamuğun 3 milyon dekar arazi üzerinde ekimi yapıldığı bildirildi. Ekim alanı giderek genişleyen pamukta bu yıl, 1 milyon 500 bin tonun üzerinde kütlü pamuk rekoltesinin beklendiği ifade edildi.

Şanlıurfa'da ise halk arasında "Fırat Altını" olarak bilinen pamukta hasat sezonu başladı. Tarlalara inen çiftçiler, hem aile bütçelerine hem de ülkenin tekstil sanayisine katkı sağlayacak ürünü hasat ediyor. Pamuk üreticilerinden İbrahim Çaylan, sezon boyunca verdikleri emeğe dikkat çekerek, "Nisan ayından beri hizmet ediyoruz, biçiyoruz, ekiyoruz. Şimdi hasat kaldıracağız. İnşallah bereketli bir şekilde kaldırırız. Güzel bir fiyata da satış yaparız. Maliyetler biraz yükseldiği için fiyat iyi olursa bizim için daha iyi olur. Hem çiftçi hem de devlet açısından ekonomik olarak yol kat edebiliriz" dedi.

Pamuk hakkında değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise ürünün stratejik önemine dikkat çekti. Bilgin, "Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hasada hazır bir pamuk tarlasındayız. Pamuk, dünya nüfusunun hızla artışıyla birlikte üretimine daha fazla ihtiyaç duyulan bir ürün haline gelmiştir. Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ABD, Çin, Hindistan, Pakistan ve Brezilya gibi ülkeler karşılıyor, Türkiye de bu ülkeler arasında yer almaktadır. Pamuk, Ege ve Güney kıyılarında olduğu gibi özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli alüvyal topraklarında yetişir. Aslen Hindistan kökenli olan bu bitki, doğal lifleri sayesinde giyim sektörü açısından stratejik öneme sahiptir. Dünya piyasasında fiyat açısından değerlendirdiğimizde, pamukta fiyat toprak mahsulleri ofisi tarafından belirlenmez. Çünkü bu ürünün fiyatını dünya piyasası ve dolar kuru belirler. Bunu petrol gibi düşünebilirsiniz, dolar yükseldiğinde pamuk fiyatı da yükselir. Bu nedenle pamuk, Türkiye'nin ihracat açısından en stratejik ürünlerinden biri olmuştur. Arkamızda gördüğünüz pamuk tarlası yaklaşık Eylül ayından itibaren hasat edilecek. İnşallah çiftçilerimiz güzel bir verim elde eder. Hasat edilen pamuk, çırçır fabrikalarına oradan da çeşitli aşamalardan geçerek şuan üzerimizde gördüğümüz kıyafetlere dönüşecek" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER Zirai don ve kuraklık üretimi vurdu! Alım fiyatı 3 bin 100 TL olarak revize edildi

Ziraat Mühendisi Abdurrahman Aydoğdu da pamuğun sadece çiftçi geliri değil, sanayi için de hayati önem taşıdığına belirterek, "Türkiye'de pamuğun yaklaşık yüzde 40'ı Şanlıurfa'da yetiştirilmektedir. Bu yalnızca çiftçinin geliri değil, aynı zamanda tekstil sanayisinin, ipliğin ve küspenin de temel hammaddesidir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Uzmanlar, bu yıl rekolte ve kalite açısından olumlu bir sezon beklendiğini belirtiyor. Pamuk üretiminin, bölge ekonomisinin can damarı olmayı sürdüreceğinin altı çiziliyor. Şanlıurfa pamuğu, çırçır fabrikalarından iplik ve tekstil sanayisine, ihracattan istihdama kadar geniş bir yelpazede yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olmaya devam ediyor.



