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Navigasyon yanlış yönlendirdi dik basamaklardan metrelerce aşağı indi

03.09.2026 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KOCAELİ (İHA)

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu merdivenlere giren otomobil, dik basamaklardan metrelerce aşağı indi. Merdivenlerin sonuna ulaşan araç, yolun dik olması nedeniyle altının zemine temas etmesi sonucu ilerleyemeyerek burada mahsur kaldı. İlginç olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FUH 981 plakalı otomobilin sürücüsü navigasyonun yönlendirmesiyle ilerlediği sırada araçla merdivenlere girdi.

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Dik merdivenlerden aşağı doğru ilerleyen otomobil, metrelerce yol katetti. Merdivenlerin bitiminde yola çıkmaya çalışan otomobil, yol ile merdiven arasındaki eğimin dik olması nedeniyle ilerleyemedi.

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Aracın alt kısmının zemine temas etmesi üzerine otomobil burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koşarken, yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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