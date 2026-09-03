Navigasyon yanlış yönlendirdi dik basamaklardan metrelerce aşağı indi

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Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FUH 981 plakalı otomobilin sürücüsü navigasyonun yönlendirmesiyle ilerlediği sırada araçla merdivenlere girdi.

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Dik merdivenlerden aşağı doğru ilerleyen otomobil, metrelerce yol katetti. Merdivenlerin bitiminde yola çıkmaya çalışan otomobil, yol ile merdiven arasındaki eğimin dik olması nedeniyle ilerleyemedi.

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Aracın alt kısmının zemine temas etmesi üzerine otomobil burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koşarken, yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.