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İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

03.09.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatlarının, üreticiden çıkan gerçek zeytinyağının toptan fiyatlarını geçtiğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Edremit Ziraat Odası Başkanı Diker, yeni sezon öncesinde piyasada sahte ve tağşişli zeytinyağı satışlarının arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

2İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

Yaptıkları piyasa araştırmalarında dikkat çekici bir tabloyla karşılaştıklarını belirten Diker, internet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatlarının dahi üreticiden alınan hakiki zeytinyağının toptan satış fiyatlarının üzerine çıktığını söyledi.

3İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

Toptan zeytinyağı fiyatının 240 liradan başladığını belirten Diker sahte ve tağşişli yağların sanal ortamlarda 300 TL üzerinde satıldığını ifade etti.

4İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

Tüketicilerin yalnızca fiyat kriterine göre hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Diker, zeytinyağı alırken ürünün kaynağına, üreticisine ve güvenilirliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

5İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

Sahte ve tağşişli ürünlerin hem tüketici sağlığını tehdit ettiğini hem de gerçek üreticilerin emeğine zarar verdiğini belirten Diker, denetimlerin artırılmasının ve tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasının önem taşıdığını kaydetti.

6İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

Yeni hasat sezonu öncesinde üreticilerin büyük emek harcadığını belirten Diker, gerçek zeytinyağının korunmasının hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.