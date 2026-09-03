İnternet üzerinden satılan tağşişli zeytinyağlarının fiyatları hakiki zeytinyağını geçti

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Sahte ve tağşişli ürünlerin hem tüketici sağlığını tehdit ettiğini hem de gerçek üreticilerin emeğine zarar verdiğini belirten Diker, denetimlerin artırılmasının ve tüketicilerin bilinçli alışveriş yapmasının önem taşıdığını kaydetti.