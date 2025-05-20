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Navigasyon yanlış yönlendirdi, boş araziye uçtu! Burunları bile kanamadan çıktılar

20.05.2025 - 09:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Navigasyon yanlış yönlendirdi, boş araziye uçtu! Burunları bile kanamadan çıktılar

Hatay'da navigasyon takibiyle yolculuk yapan sürücünün kullandığı otomobil, yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada hasar alan araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde yaşandı.

Navigasyon yanlış yönlendirdi, boş araziye uçtu Burunları bile kanamadan çıktılar

Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.

Navigasyon yanlış yönlendirdi, boş araziye uçtu Burunları bile kanamadan çıktılar

Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.

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