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NATO'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler

NATO, Türkiye'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat için övgü dolu sözler yayınladı. Mesajda "Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir" denildi.

18.08.2023 - 11:28 | | İHA
NATO'dan TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler

NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM), İngiltere'de NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Fırat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde amiralliğe terfi eden ilk kadın olmasının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Konumu, 4 NATO daimi deniz kuvvetinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

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Fırat’ın kariyerine yer verilen açıklamada, 2022'de MARCOM'a geçmeden önce NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev yaptığı da hatırlatıldı.

'EN YÜKSEK BAŞARILARDAN BİRİ'

Açıklamada ayrıca Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, “Amiralliğe terfi etmek, bir deniz subayının kariyerinde ulaşacağı en yüksek başarılardan biridir. Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, “Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmak da beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi” dedi. Fırat ayrıca, “Milletimize ve güçlerimize seçkin bir şerefle, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

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TSK'NIN İLK KADIN AMİRALİ

Ağustos ayı başında alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat, tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Gökçen böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olmuştu.

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1977 yılında İstanbul'da doğan Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olmuştu. Aynı yıl TCG Yavuz firkateyninde Sualtı Silahları Subayı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini üstelenen Fırat, daha sonra eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın komutanı olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında da görev yapan Fırat, NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev üstlenmiş, 2022'de ise MARCOM'a geçmişti.

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