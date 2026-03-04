NATO'dan Son Dakika Türkiye açıklaması: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz

GAZETE VATAN ANA SAYFA
04.03.2026 - 16:44

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Sözcüsü 'İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz' dedi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Hart, konuya ilişkin, AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

