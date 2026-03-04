SON DAKİKA: 'İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi' MSB'den ilk açıklama geldi

3

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA



İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olayla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol'da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir" dedi.