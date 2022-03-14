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NATO'dan olağanüstü toplanma kararı! MSB duyurdu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

14.03.2022 - 18:42 | | DHA
NATO'dan olağanüstü toplanma kararı! MSB duyurdu!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

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