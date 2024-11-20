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Nasuh Mahruki sosyal medyadan kullandığı ifadeler üzerine tutuklandı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

20.11.2024 - 13:50 | | İHA
Nasuh Mahruki sosyal medyadan kullandığı ifadeler üzerine tutuklandı

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mahruki, ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

'YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Mahruki, ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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