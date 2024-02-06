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Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktılar

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktı.

06.02.2024 - 16:25 | | Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)
Narlıca Deprem Şehitliği'ndeki çocuk mezarlarına vatandaşlar oyuncak bıraktılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yıl dönümünde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret edenler, çocuk mezarlarına balonlar asıp, oyuncak bıraktı, dua etti. (DHA)

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