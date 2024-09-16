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Narin Güran'ın mezarı yapıldı! Başucuna Türk bayrağı dikilecek

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunup 9 Eylül'de defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı yapıldı. Vatandaşlar 8 gündür ziyaret etmeye devam ediyor.

16.09.2024 - 16:15 | | DHA/İHA
Narin Güran'ın mezarı yapıldı! Başucuna Türk bayrağı dikilecek

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarı 8'inci günde de ziyaret ediliyor. Kent merkezi ve birçok şehirden gelen vatandaş; kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Bugün ise Narin'in kabri mermerle yapıldı.

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Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, “Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın” dedi.

Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini ifade ederek, “Evlatlarımız var, yüreğimiz hafiflesin diye Narin kızımızın kabrini ziyarete geldik. Bunu yapanlar inşallah tez zamanda kamuoyunun önüne çıkartılır, 80 milyonun yüreğine su serper. İnşallah cezalarını çekerler” şeklinde konuştu.

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