Narin Güran davasında çok önemli bir isim ilk kez canlı yayındaydı! Nevzat Bahtiyar ifadesini neden değiştirdi? Güran ailesi neden Bahtiyar’ı suçluyor?

Geçtiğimiz günlerde Narin’in elinde saç ve kıllar bulunduğu ortaya çıkmış, bu saç ve kılların kime ait olduğu sorusu gündemi sarsmıştı. Avukat Ali Eryılmaz, mitokondriyal DNA incelemesi sonucunu ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında paylaştı.

‘NARİN’İN ELİNDE BULUNAN SAÇ VE KILLAR ANNE YÜKSEL GÜRAN VE AĞABEY ENES GÜRAN’LA UYUMLU’

O saç ve kıllarda tespit edilen DNA’nın, Narin’in anne soyundan birine ait olduğu ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran ya da ağabey Enes Güran’ı işaret eden bu yeni delil, Eryılmaz’a göre aynı zamanda yenge Hediye Güran’ı da şüpheliler arasına sokuyordu. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin’in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran’ın da dayısının kızıydı.

‘NEVZAT BAHTİYAR İFADESİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ? HANGİ İFADESİ DOĞRU?’

Avukat Ali Eryılmaz, Narin’in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri hakkında şunları söyledi;

“İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık’taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız”

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‘KEŞKE BENİ VURSAYDI’

Nevzat Bahtiyar’ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukatı Ali Eryılmaz, güçlü bir aile olan Güranların cinayeti Bahtiyar’ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran’ın Nevzat Bahtiyar’ı Narin’in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini söyledi. Canlı yayında şok etkisi yaratan açıklamasına şöyle devam etti;

“Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta ‘Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım’ diyor”

‘ENES GÜRAN’IN DİŞ İZLERİNE İNCELEME TALEP ETTİK, KABUL EDİLMEDİ’

Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın gözündeki morlukların diş izleri olduğuna dair yaptığı çalışmayı ilk kez “Neler Oluyar Hayatta” programında paylaşmıştı. Avukat Ali Eryılmaz’ın canlı bağlantısı sırasında stüdyo konuğu olan Savaş Kurtbaba, o fotoğraflar üzerinde yeni bir inceleme yapılıp yapılmadığını sordu. Ali Eryılmaz hem o fotoğraflar hem de Enes Güran’ın diş izleri üzerinde inceleme talep ettiklerini, ancak mahkemenin dosyaya yeni delil katmayacağı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ifade etti.

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ARKADAN GELEN KADIN SESİ KİME AİT?

Avukat Ali Eryılmaz, bir başka önemli detayı yine televizyonda ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında paylaştı:

“Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran’la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi.”

‘İTİRAF GELMEYECEK’

26 Aralık’taki ikinci duruşmada nelerin delil olarak kullanılacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar’ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini söyledi. Ve ekledi; bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek.