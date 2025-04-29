Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: 15 sanık için 5'er yıl hapis talebi

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde suçluyu kayırma soruşturmasına ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın yakınlarının yargılandığı davada üçü çocuk 15 sanık suçluyu kayırmak ve delilleri yok etmekle suçlanıyor. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİ DAVA DOSYASI BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Narin Güran'ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin cinayeti için bir diğer dava da suçluyu kayırma suçundan 6'sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuktu, onlar için ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak sonraki süreçte iki dava dosyası birleştirildi.

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YALAN BEYAN VERİP, TELEFON KAYITLARI SİLDİLER

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar verdi.