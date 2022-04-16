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Muz kolilerinin arasından çıktı! 258 kilo kokain

Mersin Limanı'nda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen yük gemisindeki konteynerde, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirildi.

16.04.2022 - 15:20 | | DHA
Muz kolilerinin arasından çıktı! 258 kilo kokain

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu maddeyi bulmak için soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, yük gemisini takibe aldı.

Muz kolilerinin arasından çıktı 258 kilo kokain

Geminin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Kokaine el koyan ekipler, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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