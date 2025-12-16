Mutasyonlu virüs alarmı: Türkiye'ye H3N2 uyarısı

Haberin Devamı

Dünya genelinde yayılmaya başlayan H3N2 virüsüne karşı uzmanlardan bir uyarı geldi. Şu an Avrupa'da en yaygın görülen virüsün yedi mutasyon taşıyan yeni varyantının, ilerleyen dönemde Türkiye'de de görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzun süredir bilinen bu virüsün zamanla mutasyona uğradığını vurguladı. Özlü, "Yeni tespit edilen bu varyant, ilk olarak yaz aylarında güney yarımkürede, Avustralya'da ortaya çıktı ve oradaki vakaların çoğunun yedi mutasyon içeren bu yeni H3N2 varyantıyla ilişkili olduğu gözlendi" dedi.

Prof. Dr. Özlü, virüsün şu anda Avrupa'da en sık rastlanan tür haline geldiğini, ancak bu durumun sadece Avrupa ile sınırlı kalmayacağını, yeni mutasyonun getirdiği avantajlar sayesinde virüsün tüm dünyaya yayılmasının beklendiğini kaydetti.

Virüs zamanla değişime uğruyor

Virüsün sürekli olarak değişikliklere ve mutasyonlara uğradığına dikkat çeken Özlü, "Aslında H3N2, A grubu influenza virüsü olup, uzun zamandır tanıdığımız bir virüstür. Yeni varyant, Avustralya'dan sonra kış mevsimi yaklaşırken Japonya, Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de sıklıkla görülmeye başlandı. Şu anda Avrupa'da en yaygın varyant durumunda. Bu durumun küresel yayılım göstermesi öngörülüyor. Daha önce bilinen grip virüsüne göre daha ağır veya daha ölümcül hastalık yaptığına dair bir bilgi bulunmuyor. Bildirilen vakalar genellikle hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrediyor. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğü ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebileceği yönünde veriler mevcut. Özellikle Japonya ve Asya ülkelerinde çocuk hasta sayısında artış olduğu bildiriliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de karşılaşma ihtimali yüksek

Özlü, Sağlık Bakanlığı'nın henüz bir bildirim yapmadığını ancak önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu virüsle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Diğer influenza virüsleriyle benzer bir tablo çizildiğini ancak dikkatli olunması gerektiğini belirten Özlü, mevcut grip aşısının içerisinde H3N2 bulunsa dahi, yeni mutasyonlar nedeniyle bu varyantın aşıdan bir miktar kaçabileceğini söyledi. Buna rağmen, mevcut aşının ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yaklaşık %70 koruma sağladığı bilgisini verdi. Özellikle risk grubundaki bireylerin kendilerini korumalarının önemini vurguladı.

Pandemi riski yok, ancak tedbir şart

"Şu anda pandemi veya küresel salgın riski söz konusu değil" diyen Prof. Dr. Özlü, sadece risk gruplarının tedbirli olması gerektiğini belirtti. Kronik akciğer, kalp, karaciğer, böbrek hastaları, şeker hastaları, bağışıklığı baskılanmış bireyler, gebeler ve aşırı kilolu kişilerin kendilerini korumaları gerektiğinin de altını çizdi.

Kış aylarının (özellikle Aralık, Ocak ve Şubat) hastalıkların en yoğun görüldüğü dönemler olduğunu hatırlatan Özlü, şu uyarılarda bulundu: