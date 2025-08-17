Müşterilerin talebi yeni bir lezzeti ortaya çıkardı! Tadına bakan vazgeçemiyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.08.2025 - 09:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ'da müşterilerin isteği ortaya yeni bir lezzet olan kavurmalı çiğköfteyi ortaya çıkardı. Tadına bakan bir daha yemek isterken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

Elazığ'ın sanayi mahallesinde bulunan bir lokanta bölgede ilk defa çiğköfte ile kavurmayı aynı dürüme sararak ilginç bir hizmet veriyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda gelişen ve oldukça yoğun ilgi gören kavurmalı çiğköfte günün her saati müşterilerin hizmetine sunuluyor. Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, "Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğköfte alanlar abi şuradan içerisine birazda yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti. Şimdi kavurmalı çiğköfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğköfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğköfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün" dedi.

