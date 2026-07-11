Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinde çiçeklenme döneminin üretim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, "İlimizde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.