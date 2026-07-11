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Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

11.07.2026 - 18:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önemli merkezlerinden Tekirdağ'da çiçek açan ayçiçekleri, kilometrelerce uzanan sarı tarlalarıyla doğayı adeta açık hava tablosuna çevirdi. Trakya'da "sarı gelin" olarak da anılan ayçiçeklerinin çiçeklenmesiyle oluşan manzara, üreticilere umut verdi.

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ayçiçekleri çiçek açarken, geniş tarım arazileri sarının en güzel tonlarına büründü.

2Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Yol güzergahlarını süsleyen ayçiçeği tarlaları, dronla görüntülendiğinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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3Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanmasında stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, Trakya tarımının da lokomotif ürünleri arasında yer alıyor.

4Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Üreticiler, çiçeklenme döneminin ardından hava şartlarının elverişli seyretmesi halinde verimli bir hasat sezonu bekliyor.

5Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Yaklaşık 1 milyon 591 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde, mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde yaklaşık 400 bin ton üretim hedefleniyor.

6Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, ayçiçeğinde çiçeklenme döneminin üretim açısından kritik bir süreç olduğunu belirterek, "İlimizde yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

7Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Şu an tarlalarda genel görünüm sevindirici. Üreticilerimizin sezon sonuna kadar gerekli bakım çalışmalarını aksatmamaları büyük önem taşıyor.

8Türkiye'nin en önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Tekirdağ'da tarlalar görsel şölene dönüştü

Mevsim şartlarının olumlu seyretmesi halinde bu yıl da verimli bir hasat dönemi geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.