Mustafa Varank'tan Koç Ailesi'ne Gazze teşekkürü

Haberin Devamı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda düzenlenen K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Varank, Tofaş'ın Bursa'nın tarihinde çok özel bir yeri olduğunu söyleyerek, “Tofaş, şehrimizin AR-GE ve üretim kabiliyetlerini tüm dünyaya buradan taşıdı.” dedi.

“Made in EU” YAKLAŞIMI

Değerlerin yerini çıkarların iş birliklerinin yerini güç ittifaklarının aldığı yeni bir dünya düzeninin şekillendiğini anlatan Varank, “Avrupa'nın giderek daha da korumacı hale gelen politikalarını, sanayi hızlandırma yasası ve ‘Made in EU’ yaklaşımıyla net bir şekilde görebiliyoruz.” diye konuştu.

5 FARKLI YENİ MODEL

Varank, böyle bir dönemde 5 farklı yeni modelin üretim kararının alınmasının Türkiye’ye olan güvenin göstergesi olduğuna işaret ederek, “Stellantis markalarının Bursa'da üretilecek olmasını çok kıymetli buluyorum. Bu karar otomotivin geleceğinde Türkiye'nin daha da sorumluluk üstlenecek güce ve yetkinliğe sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor.” dedi.

AB UZUN VADEDE KAYBEDECEK

Türkiye’nin yatırımcı açısından uzun vadeli güvenilir bir ortak haline geldiğini vurgulayan Varank, “Stellantis’den gelen dostlarımıza bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. ‘Made in EU’ gibi uygulamalarda Türkiye'nin dışarıda tutulması, aslında kısa vadede Avrupa Birliği'ne kazandırıyor gibi gözükse de uzun vadede Avrupa Birliği'ni kaybettirecek uygulamalar olacaktır.” diye konuştu.

Haberin Devamı

SIRBİSTAN VE BREZİLYA SEÇİMLERİ

Varank, Sırbistan ve Brezilya seçimlerinde İsrail yanlısı adayların yenildiğini anımsatarak, “İki ülkede de katil ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin açıktan desteklediği adaylar büyük bir hezimet yaşadılar. Biz inanıyoruz ki tüm dünyada insanlık onuru galip gelecek. Çocuk katili siyonist İsrail rejimi ve onunla hizalananlar soykırıma öyle veya böyle destek olanlar insanlık tarihinin kara lekeleri olarak kaydedilecekler.” dedi.

“TAKDİRE ŞAYAN”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un İsrail rejiminin işlediği insanlık dışı suçlarda “ikiyüzlü batı politikaları”nın etkisi olduğunu yönündeki açıklamalarını hatırlatan Varank, “Globalde bu kadar iş yapabilen bir şirket sahibinin siyonist lobiden çekinmeden cesurca bu açıklamaları yapabilmesi takdire şayandır. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

GAZZE’YE AMBULANS

Varank, Ali Koç’un da hakkını teslim etmesi gerektiğini kaydederek, “Ford açılışında kendisine dedim ki ‘Biz şu anda Gazze'ye yardım gönderebilmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bize oraya gönderilecek ambulanslar lazım. Bu konuda bize destek olabilir misin?’ Aynen şu cümleyi kurdu. ‘Devletimizin kaç tane ambulansa ihtiyacı varsa Gazze'ye göndermek için ben hepsini vermeye hazırım. Yeter ki devletimiz bana söylesin.’ Bu iki hakkı bu kürsüden teslim etmem lazım.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İNSANLIK ONURU GALİP GELECEK

Mustafa Varank şöyle devam etti:

Kim olursak olalım her zaman insanlık onurundan taraf olmalıyız. Bunun için mücadele etmeliyiz. İnşallah insanlık onuru her yerde galip gelecek.