Mustafa Elitaş CNN TÜRK canlı yayınında açıkladı! Erdoğan ve Özel 29 Ekim'de görüşebilir

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Elitaş, "Erken seçim konusunda Özgür Özel'e baskı yapıyorlar. CHP'de parti içi dinamikler sıkıntıda. 2028 yılına kadar bizim gündemimizde seçim yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı ile Özel'in KKTC'de duruşu çok önemliydi. Siyasette normalleşme sürüyor. 29 Ekim'de resepsiyon olur Külliye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir durum olmadığında TBMM'deki resepsiyona katılıyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu, Küliiye'ye gitmemişti. Ama Sayın Özel Külliye'ye giderek resepsiyona katılır. Özel ve Erdoğan görüşme fırsatı bulabilir.

Özel, ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Şimşek'e gidecek ve ders verecek diye ifade edildi. Bu da yanlış bir yaklaşımdı. Ama anormal bir süreç işlettiler. Halbuki süreç içerisinde verginin tabana yayılması ile ilgili konuda fikirlerini verebilselerdi daha iyi olurdu. Vergi paketi konusunda görüşlerini verselerdi daha iyi olurdu, tabana yayılabilirdi. Ders vermek yerine katkı sağlamak daha önemli bir işti. Bu tavır ilişkileri biraz daha protokol haline döndürdü.

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Oraya gidip de biz şunu istiyoruz, olmaz olmaz tavrı doğru değildir. Bilgi almadılar, asgari ücret şöyle olsun diye konuştular. Karatepe'nin Şimşek tarafından kabul edilmesinin nedeni iki ekonomist tarafından fikir birliğinin yapılmasıydı.

SİYASETTE ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Erken seçim konusunda Özgür Özel'e baskı yapıyorlar. CHP'de parti içi dinamikler sıkıntıda. 2028 yılına kadar bizim gündemimizde seçim yok. Ekonomi artık toparlanıyor, altyapı yatırımları arttı. Eğer yeniden seçim diye bir ortam ortaya çıktığı takdirde yaptığınız bütün programlar ortada kalır. Bir tarafta ekonominin gerçekleri var. Hedefimiz 2026'da tek hane, bunun için çalışıyoruz. Enflasyonu hızla düşüreceğiz.

EMEKLİLİK SİSTEMİ

Emeklilikte farklı sigorta kurullarına tabii olanlar var. Tarım BAĞKUR'lusu 15 gün prim ödedi 30 gün sayılıyor. Özel'e yanlış bilgi veriyorlar. Diyor ki Özel "Eskiden en düşük emekli maaşı asgari ücretten daha fazlaydı" 3600 gün prim ödeyen emekliyle 7200 gün prim ödeyen aynı maaşı almaya başladı. Bir taraftan vatandaş diyor ki 7200 gün primim var 13 bin küsür alıyorum, diğeri diyor ki 3600 gün primim var 12 bin 500 TL alıyorum. Burada bir adaletsizlik var. Buradaki prim ödeyenler arasındaki dengesizlik arttığı için insanlar ne kadar prim ödüyorsa karşılığını almak istiyor. Emeklilik primlerini bir anda yaptığınız takdirde herkesin maaşında önlenemez bir fiyat artışı ve hayat pahalılığıyla karşılaşıyorsunuz.

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EYT ile ilgili kısım, EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konses oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi.

Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler.

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SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Çok tartışıldı muhakkak ki hayvanları koruyabilmek en önemli unsurlarından birisi. Ama başıboş köpekler insan hayatında tehlike oluşturuluyorsa bunun kontrol altına alınması gerekir. Ötenazi başlığına tepki gösteriyorlar. Kanunda diyor ki toplanan sokak köpekleri sahiplendirilene kadar bir alanda toplanın kısırlaştırılır.

Sahiplenilmeyen bütün köpekler uyutulacak diye bir şey yok. Başıboş köpeklerinin halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği zaman ötenazi uygulanacak. Böyle bir şeyi karar veren kurul ve kuruluşlar var.

Artık bunun gereksiz tartışmadan ziyade komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul'da kanunlaşması tarafındayım. Komisyonda evladı ölen, 10 yıl çocuğunu tedavi ettirecek babanın feryadı görmektense o milletvekilleri vicdanı sorumluluk hissederler.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Önce DEAŞ'la başlayıp ardından PKK/YPG'nin teröristan kurmak istemesiyle ilgili bir süreçti. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, "Bütün ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılıdır" diye.

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Terörle ilişkili olan ve ya çeşitli suça karışmış Suriyeli vatandaşların 100 veya 200 kişinin Suriye'ye gönderilmek üzere toplanma merkezlerine gönderildiğini duyduk. Suriye'de iç huzur hakim olursa bu insanlar kendi ülkelerine dönerler. Suriye ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında medya üzerinde görüşülme konuşulurken birkaç gün sonra Kayseri'de provokasyona sebep oldular. Teröristan hayalleri suya düştü. Türkiye-Suriye normalleşmesi rahatsız ediyor.

Cumhur İttifakı öyle kolay kolay bozulan bir ittifak değildir. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız diğer taraftan Bahçeli müthiş bir dostluğu sergiliyorlar. Cumhur İttifakı'nın temelleri sağlamdır. Nereye giderse AK Parti - MHP diye hitap etmiyoruz, Cumhur İttifakı diyoruz.