Muş'ta günler süren kış mesaisi saatlere düştü! 'Artık elimizi bile sürmüyoruz'

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Muş'ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte besiciler, uzun ve sert geçen kış aylarına hazırlık kapsamında yem mesaisine başladı. Geniş meralarda biçilen otlar, gelişmiş tarım makineleriyle işlenerek saman haline getiriliyor ve hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak üzere depolara taşınıyor. Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Muş'ta besiciler önce biçilen otları balyalama ve saman yapma makineleriyle işleterek kısa sürede kullanıma hazır hale getiriyor.

Teknolojinin tarım ve hayvancılıkta daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha önce günler süren çalışmalar artık saatler içerisinde tamamlanabiliyor. İnsan gücüne duyulan ihtiyacın azalması hem işçilik maliyetlerini düşürüyor hem de üreticilere zaman tasarrufu sağlıyor.

Modern tarım teknolojilerinden yararlanarak kış hazırlıklarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Rıdvan Toktaş, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık daha rahat çalışıyoruz. Otlarımızı patoz makinesiyle saman haline getiriyoruz. Elimizi bile sürmeden samanlarımızı kış için hazırlayabiliyoruz. Eskiden bu işleri tırpanla yapardık. Daha sonra otları bağ haline getirip eve taşırdık. Teknoloji gerçekten çok güzel. Kim bunu geliştirdiyse Allah ondan razı olsun. Artık yorulmadan işlerimizi daha kısa sürede tamamlayabiliyoruz" dedi.