Hatay'da Deniz'in saçları, kanser tedavisi gören Hülya'ya umut oldu

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Biraz düşündükten sonra karar verdim. Saçlarım kesildi ve peruk yapıldı. Peruğun benim yaşıma yakın bir çocuğa verileceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Saçlarımı ona bağışladığım için kendimi çok güzel hissediyorum. Umarım o da çok mutlu olur" diye konuştu.