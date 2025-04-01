GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı
HaberlerGündem Haberleri Muş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı

Muş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı

01.04.2025 - 16:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar küçükbaş hayvan sürüleriyle renklendi.

Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanlarını havanın ısınmasıyla meralara çıkardı.

İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, uzun süredir hayvanlarını ağılda beslediklerini söyledi.

Muşta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı

Havanın ısınmasıyla meraların yeşermeye başladığını anlatan Köç, "Karların erimesiyle hayvanlarımızı bugün meralarda otlatmaya başladık. Artık hayvanlarımıza ağılda yem vermiyoruz. Kışın yaklaşık 30 ton yem tükettik. Besiciler olarak ilkbaharın gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra yemden tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Besici Mehmet Can Köç ise havanın ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı akşama kadar burada otlatıyoruz. Hayvanlarımızın çoğu doğum yaptı." dedi.

Güncel Haberler

Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
#Gündem

Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı
#Gündem

Muş'ta baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlar meraya çıkarıldı

Bursa'da asker uğurlamaya giden ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı! 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
#Gündem

Bursa'da asker uğurlamaya giden ailenin içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı! 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti