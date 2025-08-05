GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor
HaberlerGündem Haberleri Muş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor

Muş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor

05.08.2025 - 15:53Güncellenme Tarihi:
Muş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor

Muş Ovası'nda karpuz hasadı yapan kadın tarım işçileri, sıcak havada sürdürdükleri zorlu mesaileriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Haberin Devamı

Mardin'den gelerek Bozbulut köyünde kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçileri, hasat için sabahın ilk ışıklarıyla karpuz tarlalarının yolunu tutuyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, sıcak havada çocukları ile yabani otları temizliyor, çapa yapıyor ve karpuz hasat ediyor.

Karpuz hasadının zahmetli yükünü çeken kadınlar, buradan kazandıkları parayla ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Muş Ovasında karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor

İki çocuk annesi Rozerin ve üç çocuk annesi Zelal Özbahçeci de sırtlarında taşıdıkları bebekleriyle gün boyunca tarlada mesai yapıyor.

Rozerin Özbahçeci, AA muhabirine, hem ev işleriyle uğraştığını hem de tarlada çalıştığını söyledi.

İLGİLİ HABER

Coğrafi tescil başvurusu yapıldı! Hasat mesaisi sürüyor: Erzincan'da iki bitkiden elde ediliyor
Coğrafi tescil başvurusu yapıldı! Hasat mesaisi sürüyor: Erzincan'da iki bitkiden elde ediliyor

Sıcak havada zorlandıklarını belirten Özbahçeci, "Çocuklarımdan biri bebek. Çadırda bırakamıyorum. Tarlaya sırtımla getiriyorum ve o şekilde çapa yapıyorum çünkü çocuklarıma bakacak kimse yok. İşimiz bu, mecburuz. Çapa, sulama yapıyoruz, otları kaldırıyoruz. Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz." dedi.

Mesaiye erken saatte başladıklarını ifade eden Zelal Özbahçeci ise, "Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Akşama kadar buradayız. Mevsimler çok değişti, hava çok sıcak. Yine de çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Güncel Haberler

Arkadaş tavsiyesiyle ekti, şimdi kilosunu 200 TL'den satıyor! Süper meyve bölge ekonomisine can verecek
#Ekonomi

Arkadaş tavsiyesiyle ekti, şimdi kilosunu 200 TL'den satıyor! Süper meyve bölge ekonomisine can verecek

Muş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor
#Gündem

Muş Ovası'nda karpuz mesaisi: Kadın işçiler ev ekonomisine katkı sağlıyor

İstanbul'u terk edip köyünde bu işe başladı: 600 tonluk üretimle zirveye oynuyor! Hem kendisi hem de köylüsü servet kazandı
#Gündem

İstanbul'u terk edip köyünde bu işe başladı: 600 tonluk üretimle zirveye oynuyor! Hem kendisi hem de köylüsü servet kazandı