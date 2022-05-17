Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde meydana geldi. Meclis Koruma Daire Başkanlığı’nda görev yapan polis memuru evli ve 2 çocuk babası Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız bu sırada geriye kayan aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Erol Yıldız, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapan Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşmasında tanık olarak dinlenecek 3 korumadan biriydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı. Ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan Erol Yıldız'la ilgili TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasından önce meydana gelen bazı konvoy kazalarıyla ilgili ifadesine başvurulduğu, 23 Mayıs'ta da yine aynı konu için ifadeye çağrıldığı bildirildi.





CENAZESİ KIRŞEHİR'E GELİP GİTTİ

Erol Yıldız'ın cenazesi, dün öğle saatlerinde yapılan otopsinin ardından saat 17.00 sıralarında memleketi Kırşehir'in Akçakent ilçesi Tepefakılı köyüne getirildi. Bir süre köyde kalan cenaze, detaylı otopsi için yeniden Ankara'ya götürüldü. Yapılan detaylı otopsinin ardından Yıldız'ın cenazesi yeniden köyüne gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Tepefakılı Köyü Sosyal Tesisleri’nde Erol Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Törene, yakınları, TBMM Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

'ŞÜPHE VE KUŞKULAR VAR'

Cenazeye katılan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Hakkı Öznur, "Erol Yıldız kardeşimiz üzerimizde hakkı ve emeği çok olan bir kardeşimizdir. Vatanına, milletine, devletine bağlı bir kardeşimizdir. Dün elim bir olay neticesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şehit liderimiz cennet mekanında Muhsin başkanla birliktedir. Biz elim olayla ilgili kamuoyuna yansıyan gelişmeler var. Biz bu sürecin yakından takipçisiyiz. Bizler camia olarak elim olayla ilgili gelişmelerin takipçisiyiz. Tabi şüphe ve kuşkular var. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açmasını doğru buluyoruz" dedi.