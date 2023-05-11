Muharrem İnce çekildi, kulisler hareketlendi! Dicle Canova CNN TÜRK'te duyurdu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından son kulis bilgilerini canlı yayında aktardı.

İşte Canova'nın aktardığı bilgiler:

"Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı cephesinden önemli isimlerle konuştum. Bu çekilme kararının cumhurbaşkanlığı seçimine etkisin ne olur? Hem de bu kararın arkasındaki siyasi nedenler ne diye nabız tuttum.

Konuştuğum bir MHP'li parti kurultayı diyor ki, 'Böyle bir çekilme biçimi Millet İttifakı'na zarar verir. Çünkü başından itibaren üzerine gidildi baskı yapıldı, bu seçmen tarafından hoş karşılanmaz' ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'na bu anlamda bir zararı olmayacağını ifade etmekle birlikte 'Bu çekilme kararının Kılıçdaroğlu'na da fayda getirmeyeceğini' söyledi. 'Ve bu şekilde el çektirilmesine tepki olur, ona oy vermeyi düşünen seçmen ya bu saatten sonra sandığa gitmez ya da çok az bir kısmı Sinan Oğan'a kayabilir gibi' bir yorumda da bulundu.

AK Parti cephesi peki ne düşünüyor bu konuda? Üst düzey AK Partili isim, 'İnce'nin bu şekilde çekişmiş olması ona gönül veren seçmende bir tepkiye neden olur. Yani aday olduğundan beri İnce'nin kendisine yönelik korkunç bir kampanya yürütüldü' dedi. Bunun Kılıçdaroğlu'nun çevresinde hizalananlarla ifade edilebileceğini söyledi. AK Partili isim, 'Yöntem olarak korkutucu bir görüntüdür. Siyaseti dizayn etmek için, daha önce yapılmış operasyonlardan kurtulduğumuzu düşünüyorduk ki İnce üzerine böyle bir baskı oluşturuldu. Bunun da FETÖ tarafından arka taraftan sufle verilerek yapıldı' ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP kaynakları, Muharrem İnce'ye aday olmasına yönelik bu koşullarda yeni bir değerlendirme yapacağını ama bunun Kılıçdaroğlu'na yaramayacağını ifade ediyor.

"DEMOKRASİ ADINA BİR KAYIP"

CHP peki bu tepkilere ne dedi? CHP kurmayı, 'Bu tür davranışları çirkin buluyoruz. Muharrem İnce ile ortaya atılan iftiraları genel olarak kabul etmiyoruz. Siyaset zemininde yapılır. Belden aşağı olayları tasvip etmeyiz. Bunları provokasyon olarak görüyoruz. Bizim böyle siyasi tavrımız olmaz suçlamaları reddediyoruz. Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz' dedi. İnce'nin çekilme kararı için de konuşan CHP'li isim, 'Demokrasi adına bir kayıp, İnce ciddi bir haksızlığa uğradı' mesajını verdi.

İNCE İLE TEMAS OLUR MU?

Dün Kılıçdaroğlu, İnce rahatsızlandıktan sonra aramıştı ve 'Soframızda ona her zaman yer var' mesajı vermişti. CHP cephesinde genel nabza baktığım zaman, 'bir temas olur mu, genel başkan görüşür mü bunu şimdiden kestiremeyiz, izleyip göreceğiz' diyorlar. Ama 'Daha önce görüşmelerine rağmen bir uzlaşma çıkmadı' diyorlar.

CHP cephesine göre, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye giden oylar protesto. Ve süreç içerisinde de ciddi değişimler gözledik diyorlar.

İYİ Parti de ise daha keskin bir bakış açısı var. Yani Muharrem İnce'nin çekilmesinin 2 ayağı olduğundan söz etti konuştuğum İYİ Parti kurmayı. İYİ Parti kurmayı, 'Birincisi ortaya atılan çirkin iftiralar nezdinde değerlendirmek lazım. İkincisi İnce'nin siyasi kararı olarak değerlendirmesi lazım' dedi. Çirkin iddialar varken çekilmesinin yanlış bir karar olduğunu söyledi. İYİ Partili isim, 'İğrenç yöntemleri yapanları yapanları cesaretlendirmiş oldu, çekilmeyip mücadele etmesi daha doğru olurdu' diye konuştu. Çekilmesi Sinan Oğan'a yarar tespitinden bulundu. Çünkü çekilmesinin nedeni aday olduğundan beri CHP tabanından yapılan baskı olarak okunur ve fatura Kılıçdaroğlu'na kesilir yorumunda bulundu."