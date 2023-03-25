Muharrem İnce,100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adaylığı hakkı kazandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, imza sürecinin başlamasının ardından 4'üncü günde 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti. Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim İnce oldu. YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart'ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından 11'i için imza verme işlemleri üçüncü gününde devam ederken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararını açıklaması sonrası aday sayısı 10'a düştü.

SAAT 17.00 İTİBARIYLA İMZA SAYILARI İSE ŞÖYLE:

Muharrem İnce: 100 bin 380



Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 148 (Adaylıktan çekildi)



Sinan Oğan: 58 bin 173



Doğu Perinçek: 19 bin 681



Yakup Türkal: 2 bin 359



Erkan Trükten: 1444



Tevfik Ahmet Özal: 966



İrfan Uzun: 619



Halil Murat Ünver: 349



Hilmi Özden: 306



Davut Turan: 99