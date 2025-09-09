Muğla'ya 17,5 milyonluk yatırım! 5 mahallenin çehresi değişiyor

Haberin Devamı

Çalışmalar kapsamında Ataköy-Yeşilova mahalle yolunda 4 bin 900 metre, Çıtlık -Elmalı yolunda bin 500 metre, Çörüş mahalle yolunda 3 bin 200 metre, boyunca zemin düzenleme, plent miks temel serimi ve 1. kat sathi kaplama imalatları yapılıyor.

Çörüş Mahalle Muhtarı Veysel Keskin, "Yolumuz çok kötüydü. Sağolsun Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik. Işık hızıyla devam ediyor ve çok güzel oluyor. Bu köy görmediği yolu görüyor. Ahmet Başkanımıza, Mehmet Şener Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çörüş Mahallesi sakinlerinden Kazım Yılmaz, "Yolumuz dardı. İki araç yan yana geçemiyordu. Asfaltın kenarı bozuk olduğundan lastikleri kesiyordu. Bu çalışmalar sayesinde daha güvenli, daha sağlam bir yola kavuştuk" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Kodal, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ula ilçemizde kırsal yollara verdiğimiz önem doğrultusunda 17 milyon 500 bin TL'lik yatırıma başlamış bulunmaktayız. Ataköy-Yeşilova yolunda 4 bin 900 metre, Çörüş Mahallesi'nde 3 bin 200 metre ve Bin 500 metre Çıtlık-Elmalı yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlar boyunca PlantMix temel yapımı, zemin iyileştirme ve birinci kat satı kaplama çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her noktasında vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için çalıştıklarını, kırsalda da kent merkezinde de hiçbir ayrım gözetmeksizin yatırımlarımızı sürdürdüklerini belirtti. Başkan Aras, Ula’da başlattıkları yol yapım çalışmaları ile burada yaşayan vatandaşların uzun yıllardır beklediği yolları modern ve güvenli hale getireceklerini açıkladı.