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Muğla'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

20.04.2025 - 15:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki 20 AFK 573 plakalı hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Muğlada feci kaza Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı.

Muğlada feci kaza Ölü ve yaralılar var

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması yer alıyor.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari bir aracın refüje çarparak karşı şeride geçtiği ve yolda ilerleyen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. Kaza nedeniyle Marmaris yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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