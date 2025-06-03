GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

03.06.2025 - 02:34Güncellenme Tarihi:
Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.

    Güncel Haberler

    Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem
    #Gündem

    Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem

    CHP kurultayı soruşturmasında İmamoğlu ile beraber 12 kişiye iddianame
    #Gündem

    CHP kurultayı soruşturmasında İmamoğlu ile beraber 12 kişiye iddianame

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm zamanların uçuş rekoru
    #Ekonomi

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm zamanların uçuş rekoru