Muğla'da 5.8 büyüklüğünde deprem
03.06.2025 - 02:34Güncellenme Tarihi:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi.
AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2025
Büyüklük:5.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [10.43 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:02:17:29 TSİ
Enlem:36.64 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:67.91 km
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