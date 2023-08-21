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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

21.08.2023 - 18:59 |
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 18.45’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 61.85 kilometre derinliğinde olan deprem, hafif olarak hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin, 5,17 kilometre derinliğinde olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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