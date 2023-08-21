Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
21.08.2023 - 18:59 |
AFAD’dan yapılan açıklamaya göre saat 18.45’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 61.85 kilometre derinliğinde olan deprem, hafif olarak hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ DA SALLANMIŞTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin, 5,17 kilometre derinliğinde olan depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
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