Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), verilerine gÃ¶re, merkez Ã¼ssÃ¼ MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esinde saat 06.40'da Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸen deprem, il merkezi ve Ã§evre ilÃ§elerden de hissedildi.Â

Ã–te yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde meydana gelen depremler kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden olurken, can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±.