Muğla için kritik uyarı! Dondurucu soğuklar geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının bölgeyi etkisi altına alacağını açıkladı. 18 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak olan dondurucu soğukların, hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava dalgası 18 Ocak Pazar günü saat 00.00 itibarıyla etkisini hissettirmeye başlayacak. Sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle gece saatlerinde dondurucu bir hava hakim olacak. Hava tahmin raporunda, sahil şeridinde sıcaklıklar düşerken, Muğla’nın iç kesimlerinde durumun daha ciddi olduğu vurgulandı. Bölgede kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerin ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.



Meteorolojik uyarı 18 Ocak saat 00.00 ile 22 Ocak saat 06.00 arasındaki dönemi kapsıyor. Yetkililer, soba zehirlenmeleri, araçların donmaya karşı korunması ve özellikle gece yolculuk yapacak sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.