Muğla Datça’da sağanak yağış etkili oldu

Datça’nın Kızlan Mahallesi’nde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, bir otomobil ve motosiklet ise büyük zarar gördü. Öte yandan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Kızlan Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri tamamen suyla doldu. Dakikalar içinde yükselen su seviyesi, iş yerinde bulunan eşyaları adeta yuttu. İş yerinde bulunan birçok beyaz eşya ve mobilyanın su altında kaldığı öğrenildi. Yağış sonrası belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.