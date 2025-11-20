GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Muğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü

Muğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü

20.11.2025 - 18:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA)

Muğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

 

Bodrum'da saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, tıkanan mazgallar taştı. Araç sürücüleri göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Konacık Mahallesi Turgutreis istikametinde yoğun yağış nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı. Otomobillerden biri sürücünün müdahalesi sonrası yeniden çalışırken, diğer otomobil ise vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekildi. O anlarda yoğun trafik yaşandı.

Güncel Haberler

Elazığ’da freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı
#Gündem

Elazığ’da freni patlayan kamyon önce otomobile ardından inşaat bariyerine çarptı: 2 yaralı

Muğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü
#Gündem

Muğla Bodrum'da kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü

Muş’un yöresel eşsiz lezzeti marka haline geliyor! 15 yıllık ustalıkla büryan geleneği yaşatılıyor
#Gündem

Muş’un yöresel eşsiz lezzeti marka haline geliyor! 15 yıllık ustalıkla büryan geleneği yaşatılıyor