GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
HaberlerGündem Haberleri Muğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

13.11.2025 - 23:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (AA)

Muğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halis Sarıboğa idaresindeki 34 FBR 641 plakalı otomobil, Dörttepe Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EJS 872 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Sarıboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, morga kaldırıldı.

Güncel Haberler

Güvenli liman altın yatırımcısını güldürdü, döviz ise üzdü
#Ekonomi

Güvenli liman altın yatırımcısını güldürdü, döviz ise üzdü

Malatya-Elazığ karayolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
#Gündem

Malatya-Elazığ karayolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
#Gündem

Muğla Bodrum'da beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü