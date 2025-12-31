Muğla Bodrum Belediyesi minik yüzleri güldürdü

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmetler Bürosu, "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" projesiyle yeni yıl öncesinde yarımada genelindeki çocukların yüzünü güldürdü.

2023 yılında başlatılan ve 2025 yılında da sürdürülen proje kapsamında, farklı yaş gruplarındaki çocuklara oyuncak desteği sağlandı. 2025 yılında bin 275 parça oyuncak ile 450 çocuğun gülümsemesini sağlayan projeye, vatandaşlar da önemli ölçüde destek oldu.

Belediye yetkilileri, projenin 2026 yılında da devam edeceğini belirtti. Çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, oyuncak desteğinde bulunmak için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’na başvuruda bulunabilecek.