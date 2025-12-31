GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla Bodrum Belediyesi minik yüzleri güldürdü
HaberlerGündem Haberleri Muğla Bodrum Belediyesi minik yüzleri güldürdü

Muğla Bodrum Belediyesi minik yüzleri güldürdü

31.12.2025 - 21:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Bodrum Belediyesi minik yüzleri güldürdü

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki çocuklara yeni yıl öncesinde oyuncak dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Hizmetler Bürosu, "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın" projesiyle yeni yıl öncesinde yarımada genelindeki çocukların yüzünü güldürdü.

2023 yılında başlatılan ve 2025 yılında da sürdürülen proje kapsamında, farklı yaş gruplarındaki çocuklara oyuncak desteği sağlandı. 2025 yılında bin 275 parça oyuncak ile 450 çocuğun gülümsemesini sağlayan projeye, vatandaşlar da önemli ölçüde destek oldu.

Belediye yetkilileri, projenin 2026 yılında da devam edeceğini belirtti. Çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen vatandaşlar, oyuncak desteğinde bulunmak için Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosu’na başvuruda bulunabilecek.

Güncel Haberler

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
#Gündem

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı
#Ekonomi

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı
#Gündem

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı